بايدن يُحذر إيران من التدخل في الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إيران من التورط في الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وفي كلمة له أمام اجتماع مع زعماء الجالية اليهودية في واشنطن، قال بايدن (حسب يديعوت احرونوت) إنه نشر سُفنًا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل، ويجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة إلى إيران، التي تدعم "حماس" و"حزب الله" في لبنان، حسب قوله.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إسرائيل ليلتقي رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوج ومع وزراء إسرائيليين.

وسيتلقي بلينكن كذلك ذوي إسرائيليين تم اختطافهم وأسرهم لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.