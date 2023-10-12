بعد "طوفان الأقصى".. تايوان: أدركنا أن المعلومات المخابراتية عامل أساسي لمنع نشوب الحرب

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج، اليوم الخميس، إن بلاده شكلت فريق عمل لاستخلاص الدروس من الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، وإن المعلومات المخابراتية عامل أساسي لمنع نشوب حرب، بينما تعمل الجزيرة لمواجهة التهديدات العسكرية الصينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وردًا على سؤال من الصحفيين في البرلمان عن الدروس التي تعلمتها تايوان من الصراع في الأراضي الفلسطينية، أوضح تشيو أن الوزارة شكلت فريق عمل لمراقبة الوضع.

وكشف أن الدرس الأول هو أن العمل المخابراتي بالغ الأهمية، إذ يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات المضادة بناء على المخابرات، ويمكن حتى تجنب الحرب"، حسبما ذكرت "رويترز".

وذكر وزير الدفاع التايواني، إن القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أظهر فظاعة الحرب، وعلى الرغم من أن الجيش يعمل على تعزيز الاستعداد القتالي فإنه لن يدخل في صراع.

وتصل ميزانية الدفاع الإجمالية التي اقترحتها الحكومة للعام المقبل إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لهذا العام 4.5 بالمائة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.