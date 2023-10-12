الولايات المتحدة تخصص مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والمعدات؛ لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- إن الأسلحة والمعدات المدرجة في هذه الحزمة تشمل ذخائر الدفاع الجوي وذخائر المدفعية والقدرات المضادة للدروع، والتي ستعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف أنه "بينما يشن الأوكرانيون هجوما مضادا صعبا، ومع اقتراب فصل الشتاء، فمن الضروري أن نساعدهم على الاستفادة من كل يوم".

وأفاد بلينكن بأن الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة يعد إشارة مهمة على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الشعب الأوكراني أثناء دفاعه عن استقلاله.

وأعاد إلى الأذهان أن القوات الأوكرانية استعادت العام الماضي، أكثر من 50% من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ فبراير 2022، مؤكدا أن هذا الدعم الجديد من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بمواصلة إحراز التقدم لاستعادة أراضيها السيادية، وقال "إن هذه الحزمة توفر ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة المصرح بها بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: لقد بدأت روسيا هذه الحرب، ويمكن الانتهاء منها في أي وقت من خلال سحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها، التي لا تزال تحصد أرواح العديد من الأبرياء".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة والتحالف الذي أنشأناه، والذي يضم أكثر من 50 دولة، في الوقوف إلى جانب أوكرانيا والعمل مع الكونجرس؛ لتعزيز مصالحنا الأمنية الوطنية من خلال مساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها - المستقبل الذي يعيد شعبها بناءه ليعيش فيه بأمان في ظل ديمقراطية مرنة ومزدهرة".

