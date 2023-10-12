جوتيريش يأسف لقرار المجلس العسكري في النيجر بمغادرة منسقة الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه البالغ إزاء الأمر الذي أصدره المجلس العسكري في النيجر بمغادرة منسقة الأمم المتحدة، لويز أوبان، للنيجر في غضون 72 ساعة.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وأكد جوتيريش، وفقا للبيان، أن أوبان كانت مثالية في قيادة منظومة الأمم المتحدة في النيجر للعمل بشكل محايد ودون كلل لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية، وفقا لخطة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن قرار الأمر برحيل المنسقة المقيمة يعيق قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها بفعالية ويعطل العمل الأساسي الذي نقوم به من أجل شعب النيجر، حيث يحتاج 4.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاء في البيان أن الأمين العام لديه ثقة كاملة في منظومة الأمم المتحدة في النيجر، ويؤكد أن الأمر بمغادرة البلاد يتعارض مع الإطار القانوني المنطبق على الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة.

كما أكد جوتيريش مجددا، التزام الأمم المتحدة الثابت بالبقاء وتقديم الخدمات لشعب النيجر، من خلال العمليات الإنسانية والإنمائية المستمرة.