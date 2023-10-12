الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى الثالث، والذي يدعو المواطنين لإعادة النظر في سفرهم إلى هناك، فيما أبقت على توصياتها عند المستوى الرابع فيما يتعلق بالسفر إلى غزة والذي ينص على عدم السفر إلى تلك المنطقة، وذلك نظرًا للوضع الأمني الحالي هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هجمات متوقعة قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل النقل ومحلات تجارية ومؤسسات حكومية دون أي إنذار مسبق" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى احتمالية وقوع أعمال عنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة دون سابق إنذار، قائلة: لقد حدثت زيادة ملحوظة في المظاهرات بجميع أنحاء إسرائيل، بعضها دون سابق إنذار أو قبل صدر إنذار قبل حدوثتها بوقت قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الحكومة الأمريكية غير قادرة على توفير الخدمات الروتينية أو خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في غزة حيث يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية السفر إلى هناك.