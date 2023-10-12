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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الألمانية توقف عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أوقفت السلطات الألمانية عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة ارتكابه جرائم حرب في العراق عام 2014.
وذكرت قناة (السومرية- نيوز) العراقية أن النيابة العامة في مدينة كارلسروه (جنوب ألمانيا)، أعلنت أن المشتبه به عرف باسم "عبد الج.س" أوقف في فوبرتال غرب ألمانيا، ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى اشتباهه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية وتحديدا تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فيما لم يحدد البيان سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.
وأشارت القناة إلى أن مذكرة التوقيف اتهمت العراقي الموقوف بالانضمام إلى تنظيم داعش في موعد أقصاه يونيو 2014، حيث شارك مرتين في أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القائم العراقية. 
يشار إلى أن ألمانيا قامت في وقت سابق بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية - الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.

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داعش ألمانيا
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