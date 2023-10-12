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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مشمس مائل للحرارة بأسيوط.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية

بالقري والمراكز

طقس مشمس باسيوط وتأهب
طقس مشمس باسيوط وتأهب بالمحافظة لاي تقلبات جوية
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تشهد مدن وقري محافظة اسيوط طقس مشمس خلال ساعات النهار الاولي من اليوم مائلا للحرارة.ومن جانبها اعلنت محافظة اسيوط رفعدرجة الاستعداد تحسبا لسقوط امطار او سيول علي المحافظة وتم التاكيد علي جاهزية عمل المخرات بمختلف اماكن تواجدها فى جميع انحاء  المحافظة وعلى الطرق السريعة  مع فتح المخرات وتشغيلها لمواجهة اى امطار وتحسبا لهطول السيول. 

كما أكدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى على جاهزية محطات الرفع وتواجد سيارات لرفع مياه  الامطار فى بؤر تجمع المياه وشدداللواء عصام سعد محافظ اسيوط علي ضرورة اليقظة والتواجد لرؤساء المدن والقري والمراكز بالمحافظة

كما عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعةاستعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارثطبيعية من خلال مراجعة وحصر كل المعدات وعمل رفع كفاءة لتلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمةبشكل فعال وكفاءة عالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيسمجلس الوزراء في هذا الشأن

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استعدادات المحافظة بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالقري والمراكز درجة الاستعداد
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