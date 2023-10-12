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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلى: لم نتخذ قرارًا بالتوغل البرى لكننا نستعد له

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة، معلقًا: "لكننا نستعد له"، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال الاحتلال، في بيان، إنه يعمل على تأمين سياج غزة، وسيتم إطلاق النيران على من يقترب منه.

وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، مُوقِعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

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الاحتلال الإسرائيلي توغل بري غزة تأمين سياج فصائل المقاومة
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