بالفيديو| تقرير عن آخر تطورات الأوضاع بغزة.. دمار أصاب أحياء القطاع

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الأوضاع في غزة والدمار الكبير الذي أصاب معظم أحياء قطاع غزة.

وقال التقرير: "بين عشية وضحاها سقطت البنايات وأصبحت أكواما من الركام، مشاهد مروعة وغير مسبوقة من الدمار الذي لحق بأحياء قطاع غزة. فحي الرمال من أكثر الأحياء والمناطق التي استهدفت ودمرت بشكل شبه كلي، وهو أكبر أحياء قطاع غزة، ويعد العاصمة التجارية للقطاع، وتبلغ مساحته نحو 5 كيلومترات، ويقع بمحاذاة الخط الساحلي ويحيط به 20 حيا سكنيا يضم مبانٍ حكومية ومقارا لمؤسسات دولية".

وأضاف: "حي النصر الذي يقع غرب قطاع غزة لحقه دمار كبير، حيث استهدفت غارات جيش الاحتلال عددا من منازل العائلات والأبراج السكنية، وأشهرها برج العكلول المكون من 11 طابقا، وتسبب في استشهاد عدد من المدنيين".

وتابع: "حي السودانية كان أكثر الأحياء حظا في النجاة، حيث تعرض هذا الحي إلى دمار جزئي ويضم عددا كبيرا من السكان، أما حي الفرقان فهو واحد من أحياء قطاع غزة التي كانت طائرات جيش الاحتلال تستهدفها بشراسة؛ إذ اعترف الجيش أنه استهدف أكثر من 450 هدفا في أنحائه بالرغم من أنه مكتظ بالسكان المدنيين، أما حي الكرامة يقع في شمال غرب القطاع وناله نصيب كبير من الدمار، حيث أكدت وزارة الداخلية في غزة أن جيش الاحتلال نفذ سيلا من الغارات العنيفة بالطائرات والمدفعية التي دمرت الحي بشكل كبير".

واستطرد أن منطقة بيت حانون لحق بها أيضا دمار شديد بعد أن نفذت عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال هجومًا مكثفًا على أكثر من 80 هدفا، وشنت غارات انتقامية وهجمات متتالية بات الواضح منها تدمير كل البنى التحتية في كل أحياء قطاع غزة وإحداث فوضى ونشر الرعب في قلوب المدنيين.