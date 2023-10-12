السيسي يصدق على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور والنظام الأساسي للمجلس بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز تعاون الدول الأعضاء في المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

