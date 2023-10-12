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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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السيسي يصدق على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور والنظام الأساسي للمجلس بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز تعاون الدول الأعضاء في المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المجلس الدولي للتمور
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