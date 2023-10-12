تفاصيل إطلاق أول رحلات البالون الطائر بأسوان

كشف الدكتور أحمد فرمان، المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان، تفاصيل رحلات البالون الطائر، مؤكدا توجه مصر لتعظيم الفائدة من السياحة.

وقال فرمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، إن هناك اشتراطات لرحلات البالون أهمها وجود جو مناسب لإقلاع وهبوط ومسار الرحلة، وأهمية حساب سرعة الرياح لأهمية تأمين الرحلة، علاوة على التخطيط العمراني الجيد إذ يتم الارتفاع على مسافة قريبة فلا بد من توفر عنصر الأمان بغياب ناطحات السحاب.

وأضاف أن من الواجب توفر ساحة فضاء في حالة الهبوط أو الهبوط الاضطراري، علاوة على ضرورة توفر عنصر صفاء السحاب والتي يتعين من خلالها السائح رؤية جمال المدينة.

وتابع: "العنصر الجمالي للمدينة أهم تلك العناصر لرحلات البالون الطائر، إذ لا بد أن تكون المدينة سياحية يتوفر بها عناصر الجذب من أماكن خلابة، ومواقع أثرية، وهذا ما تمتاز به مدينة أسوان والتي لا يختلف أحد حول جمالها"، لافتا إلى أهمية رحلات البالون الطائر والتي من شأنها تجذب السياح وتوفر الدولار.