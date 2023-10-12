الأمم المتحدة: 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب قصف غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان توضيحه أن 75 ألف شخص فروا أمس من منازلهم في قطاع غزة المكتظ بـ2.3 مليون نسمة.

ويتعرض قطاع غزة للقصف الجوي المستمر منذ أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بفرض "حصار كامل" على المنطقة، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والماء والوقود إلى القطاع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد شدد أمس على أنه "يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة بسرعة وبدون عوائق"، معربا عن قلقله إزاء تبادل إطلاق النار الأخير على طول الخط الأزرق والهجمات المبلغ عنها من جنوب لبنان".

وناشد جوتيريش "جميع الأطراف - وأولئك الذين لهم تأثير على تلك الأطراف - تجنب أي مزيد من التصعيد والامتداد".

