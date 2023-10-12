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الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يلتقي اليوم العاهل الأردني بعمان.. وغدًا وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين.
وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيلتقي كذلك غدًا الجمعة في عمان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. 
ولم يذكر مكتب حسين الشيخ مزيدًا من التفاصيل. 

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الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الامريكي
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