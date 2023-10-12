بوتين يصل إلى قيرغيزستان لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عاصمة قرغيزستان (بيشكيك) اليوم الخميس، لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة المقررة عقدها غدا الجمعة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات منفصلة مع نظيره القيرغيزي حول التعاون الثنائي، بما فيه التعاون العسكري، كما سيزور الرئيس بوتين القاعدة الجوية الروسية في قيرغيزيا ويشارك في مراسم الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة.

وأضافت أن الرئيس بوتين سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسيبحث معه الوضع في كارباخ.

يذكر أن قمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك ستعقد غدا برئاسة رئيس قيرغيزستان صدر جباروف.