ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يصل إلى قيرغيزستان لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عاصمة قرغيزستان (بيشكيك) اليوم الخميس، لحضور أعمال قمة رابطة الدول المستقلة المقررة عقدها غدا الجمعة.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات منفصلة مع نظيره القيرغيزي حول التعاون الثنائي، بما فيه التعاون العسكري، كما سيزور الرئيس بوتين القاعدة الجوية الروسية في قيرغيزيا ويشارك في مراسم الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة.
وأضافت أن الرئيس بوتين سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسيبحث معه الوضع في كارباخ.
يذكر أن قمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك ستعقد غدا برئاسة رئيس قيرغيزستان صدر جباروف.

ads
بوتين قيرغيزستان
ads