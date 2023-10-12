تداول 13 ألف طن و662 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 662 شاحنة و117 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 374 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 288 شاحنة و51 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وكوين نفرتيتى، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1368 راكب بموانئها.