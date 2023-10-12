استشهاد قيادي في المقاومة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال

استشهد محمد أبو شمالة، العضو البارز في القوة البحرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال ليل الأربعاء، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أبو شمالة كان ناشطا كبيرا في القوات البحرية التابعة للمقاومة الفلسطينية، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال لقطات لاستهداف منزل أبو شمالة في رفح، لكن لم يتسن التأكد مما إذا كان القيادي في المقاومة الفلسطينية موجودا داخله خلال القصف.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم استخدام منزل أبو شمالة لتخزين أسلحة بحرية مخصصة للاستخدام في هجمات ضد إسرائيل.