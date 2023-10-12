انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل بمصنع مراتب بمنشية القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل نشب داخل مصنع مراتب "فايبر " بطريق المناشي بمنشية القناطر، ورفع الآثار المادية للحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

احتراق معظم محتوياته

وتبين من خلال فحص أثر الحريق، أنه التهم عدد كبير من محتويات وأدوات المصنع، وساعد فى انتشار النيران وجود اقمشة وادوات خاصة بعمل مراتب الفايبر بالمصنع.

وأفادت التحريات بأن المصنع، ملك شخص يدعى رأفت حمدان، وأنه جارى معرفة أسباب الحريق عقب سؤال شهود العيان المحيطين بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.