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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع عدد القتلى من مواطني تايلاند في إسرائيل إلى 21 شخصًا

الاراضي المحتلة
الاراضي المحتلة
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قال سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن عدد القتلى من مواطني بلاده في إسرائيل ارتفع إلى 21 شخصا، بحسب وكالة "رويترز"، ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، مُوقِعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

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