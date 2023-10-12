ابتكر نموذجا للإنقاذ من الزلزال.. "ريسكيورز" ضمن المشاركين ببطولة الروبوت المفتوح بالدلتا

أصبح الذكاء الاصطناعى مهما جدا فى الآونة الأخيرة، وغزت الروبوتات معظم المجالات، وفى هذا السياق، أقيمت بطولة المبدعين المفتوحة للروبوت بمنطقة الدلتا.

والتقت «البوابة نيوز» بمجموعة من الطلاب المشاركين فى تلك البطولة لتلقي الضوء على مشروعاتهم العلمية التي تسهم فى رؤية مصر٢٠٣٠؛ فعلى الرغم من صغر أعمارهم التى لا تتعدى عمر ١٢ عامًا، إلا أنهم صمموا نماذج لمشروعات علمية تواكب المستقبل وعندما تستمع إليهم تشعر أنك أمام علماء كبار فى المستقبل.

فريق ريسكيورز «المنقذين»

فريق علمى متميز بالرغم أنهم طلاب فى المراحل الدراسية، إلا أنهم استطاعوا أن يقدموا نموذجا مفيدا لإنقاذ العالم من الزلزال، ويعد تطبيقا مفيدًا فى ظل الأحداث الأخيرة من الزلازل والتى أدت إلى وفاة الكثير وإصابة العديد من المواطنين.



ويضم الفريق 5 أعضاء وهم: مصطفى محمد زيادة، مصطفى أبو الخير، لينا طارق محمد حسن، عماد طارق محمد حسن، مالك محمد هلال، والفريق بقيادة الفريق المهندسة ماجى البنهاوى.

والمشروع عبارة عن تصميم روبوت متحكم يقوم بإنقاذ وتحديد الأشخاص أو أى جزء منهم باستخدام ذكاء الاصطناعى فى حالة حدوث زلازل وإرسال موقعهم للجهات المسئولة عن طريق الإنترنت.

ويقوم الروبوت بالحركة من خلال تطيبق على الموبايل متصل بالإنترنت وعند رؤية الإنسان أو أى جزء من الجسد الإنسانى من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى يرسل مكانه عن طريق موقع تحديد المكان GPS وإرسال إشارة للموبايل والتقاط صور له للمساعدة فى إيجاده، وإرسال موقعهم للجهات المسئولة، ومن الممكن تطوير المشروع بحيث يكن مضادا للماء وإرسال الفيديو على الإنترنت لايف واستخدامه قد يبلغ ١٠ آلاف جنيه تقريبا.