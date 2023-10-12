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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها لدواعِِ أمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت السفارة الأمريكية في تونس بيانا، يوم الأربعاء، أعلنت من خلاله أنها ستغلق أبوابها لدواع أمنية.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر أمام العموم للخدمات الروتينية.

وأوضحت في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسبا للمظاهرات المرتقبة في تونس في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة يوم الخميس.

وشددت على حرصها الحفاظ على مستوى عال من الحذر واليقظة تحسبا للمظاهرات والاحتجاجات، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للسفارة.

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السفارة الأمريكية تونس فلسطين
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