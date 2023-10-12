الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

حدّثت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، توصياتها المتعلقة بالسفر إلى إسرائيل على خلفية التصعيد العسكري بين "حماس" والجيش الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مستوى تحذير السفر إلى غزة في المستوى 4، وهو ما يعني "لا تسافروا بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح".

كذلك رفعت الخارجية الأميركية تحذير السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى 3 ويشمل "إعادة النظر في السفر بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية".

وأوضحت وزارة الخارجية أن التحديث جاء نظرا للوضع الأمني الحالي، وقالت إن السفر لأغراض شخصية ممنوع على موظفي الحكومة الأميركية، باستثناء مهمات العمل.