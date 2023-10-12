«فيتوريا» يكلف محمد صلاح بعدة مهام في المنتخب

اجتمع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عقب الانتهاء من المران الأخير للفراعنة استعدادًا لمواجهة زامبيا، اليوم الخميس، وديًا ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا.



وطلب البرتغالي من «صلاح» خلال اجتماعه الحديث مع اللاعبين وتحفيزهم قبل مباراة اليوم، وذلك لأنه هو القائد للفراعنة بجانب عنصر الخبرة الكروية التي يمتلكها الفرعون المصرى.



كما ناقش البرتغالي مع «صلاح» عدة ملفات تخص المنتخب للمرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك حدثين مهمين وهما خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا لجانب تصفيات كأس العالم 2026.