سقوط 22 قتيلاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

الخميس 12/أكتوبر/2023 - 02:08 ص

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، فيديو قالوا إنه يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزل لعائلة أبو الريش في خان يونس.

وأشارت مواقع محلية إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمّل بيان صادر عن وزارة الصحة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

واختتم البيان بالقول إن "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".