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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة البيئة تتفقد محور كفر الزيات بالغربية لإحكام السيطرة على مصادر التلوث

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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أعلنت وزارة البيئة في بيان لها بالساعات الصباحية لهذا اليوم، أنه استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولاتها الميدانية المفاجئة اليوم بمحافظات منظومة قش الأرز، وذلك للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، حيث توجهت عقب معاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بعدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة، بالمرور على محور طريق كفر الزيات - دفرة الحر بالغربية  يرافقها الكيميائى محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، ومسئولي الزراعة والوحدة المحلية.

وخلال الجولة قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بمتابعة عمليات جمع وكبس قش الأرز  بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، كما تفقدت الوضع العام على الطريق.

وشددت على ضرورة السيطرة على أى حرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، مع التشديد على الفلاحين بعدم حرق أية مخلفات، والتنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

وقد أكدت الدكتورة فؤاد على التنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية في عمليات مواجهة نوبات تلوث الحادة، وتوجيهها المستمر لكافة القيادات والفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف جولاتها الميدانية لإحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتشديد  على تنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات، وتنفيذ اللقاءات مع  المزارعين  لتوعيتهم  بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منها كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

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البيئة فؤاد نوبات تلوث الهواء الحادة وزيرة البيئة كفر الزيات بالغربية
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