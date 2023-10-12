استقرار سعر الدولار بداية تداولات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه الذي سجله الدولار في بنك مصر بداية تطاولات اليوم الخميس 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم، في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل ثبت سعر الدولار الأمريكي عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فى البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بداية تعاملات اليوم عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف العربي الدولي اليوم الخميس نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فى البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر صرف الدولار بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وعن أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية للعملات، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.