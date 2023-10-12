البنتاجون قلق إزاء شح محتمل للذخيرة بسبب دعم أوكرانيا وإسرائيل

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين بأن البنتاجون قلقة إزاء إمكانية ظهور شح للذخيرة بنتيجة دعم واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل في آن واحد.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن أوكرانيا وإسرائيل تطلبان أنواعا مختلفة من الذخيرة، حيث تطلب أوكرانيا ذخيرة للمدفعية، فيما تحتاج إسرائيل إلى قنابل جوية عالية الدقة وصواريخ اعتراضية لأنظمة "القبة الحديدية".

ويشار في تقرير القناة، إلى أنه في حال بدأت إسرائيل بعملية برية في قطاع غزة، فإن الطلب على قذائف المدفعية من عيار 155 ملم وغيرها من الذخيرة سيزداد، فيما تواجه الولايات المتحدة نفاذ مخزوناتها بعد 18 شهرا من دعم أوكرانيا.

وحسب "سي إن إن"، فإن البنتاجون قد بدأ بالاتصالات بمنتجي الأسلحة الأمريكيين من أجل الإسراع بتنفيذ الطلبات الإسرائيلية التي لم تعتبر عاجلة قبل عدة أيام.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه، وذلك على خلفية استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.