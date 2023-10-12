بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 03ر59 نقطة ليسجل 43ر6592 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 89ر0 في المئة، جراء تداول 181 مليون سهم نفذت عبر 11231 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 66ر17 نقطة ليغلق عند مستوى 84ر5494 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 8ر94 مليون سهم عبر 3805 صفقات نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر75 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 59ر7191 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر1 في المئة عبر تداول 7426 مليون سهم من خلال 7426 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار.