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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة فريد زهران تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول

فريد زهران
فريد زهران
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عقدت الحملة الرئاسية لفريد زهران؛ المرشح الرئاسي، اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأس "زهران" في سرس الليان بمحافظة المنوفية السبت القادم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.

حضر الاجتماع أشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوي نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوي وأميرة صابر المتحدثين الرسميين باسم الحملة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، بالإضافة لمجموعة من قيادات حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

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حزبي العدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي الحملة الرئاسية لفريد زهران المرشح الرئاسي
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