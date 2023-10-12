كندا تفضل الحوار الدبلوماسي «الخاص» مع الهند

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، إن جميع الحوارات الدبلوماسية مع الهند ستظل "خاصة". يأتى ذلك بعد أن وضعت الهند يوم 10 أكتوبر الجاري كموعد نهائي لكندا لتقليل وجودها الدبلوماسي.

وأثناء حديثها فى مؤتمر صحفي لتناول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قالت جولى - لوسائل الإعلام - إن الحوار يجب أن يظل خاصًا.

وصرحت وزير الخارجية الكندي بأن "الدبلوماسية تكون دائمًا أفضل عندما تظل المحادثات خاصة".

وحتى الآن، لا يزال الدبلوماسيون الكنديون موجودين في نيودلهي، وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى في كندا، ذكرت شبكة "سي بي سي نيوز" أن "جميع أو معظم الدبلوماسيين الكنديين ما زالوا في الهند".