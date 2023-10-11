الغرف التجارية: البنوك بدأت توفير الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصانع

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم عن تجهيزات واسعة لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التى أعلنت الحكومة عنها وتطبق السبت المقبل.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التحارية الدكتور علاء عز إن هناك خلية نحل بشركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية لتنفيذ ذلك بدعم كامل من الحكومة مضيفا أن المؤاني المصرية تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة.

وأضاف أن الحكومة الهندية قررت استثناء مصر من قرار حظر تصدير الأرز لافتا الى انه تم استيراد نحو 250 الف طن أزر.

وفيما يتعلق بالسكر قال عز انه يتم توريد ألاف الأطنان من السكر الى مصانع التعبئة لتصل الى المستهلك بسعر 27 جنيها

ولفت الى أن البنوك بدأت في توفيرالمكون الدولاري للافراج عن مستلزمات الانتاج للمصانع لافتا الى أن المنتجين بدأوا في ضخ سلع المبادرة بالسوق بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 25%، كما بدأ بعض المنتجين بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة وذلك لضمان وصول الخصومات الى المواطن.