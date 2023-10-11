وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى إنشاء ممر إنساني إلى قطاع غزة

أعربت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء عن قلق بلادها كندا قلقة بشأن ما سيحدث في غزة، داعية إلى إنشاء ممر إنساني إلى القطاع الذي أغلقته إسرائيل.

وكانت تعليقات جولي من بين أوضح التعبيرات عن القلق التي أبدتها حتى الآن دولة غربية كبرى بشأن تأثير الهجوم.

وقالت جولي للصحفيين أيضًا إن ثلاثة كنديين لقوا حتفهم، ولدى أوتاوا تقارير تفيد بأن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن بلادها أدانت هجوم حماس يوم السبت والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. وقصفت إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل 1055 شخصا وإصابة 5184 آخرين.

وقالت جولي للصحفيين "الوضع الإنساني في غزة كان سيئا قبل نهاية هذا الأسبوع وهذا لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع أكثر... وسيزداد سوءا قبل أن يتحسن". وتابعت: "قلبي ينفطر على الوفيات التي شهدناها..

وأشارك القلق بشأن ما سيحدث بعد ذلك"، داعية إلى إنشاء ممر إنساني إلى القطاع الذي أغلقته إسرائيل.

وقالت جولي إن كندا تحث جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي ومنح حق الوصول، وستواصل دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وأضافت: "هذا هو موقف كندا طويل الأمد عندما يتعلق الأمر بأي شكل من أشكال الصراع، لذلك نحن نواصل الالتزام بهذا النهج".