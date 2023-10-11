تفاصيل مكالمة ولي العهد السعودي مع الرئيس التركي حول التصعيد في غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لـ"واس" فقد جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وقال ولي العهد السعودي خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.

وأكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.