المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة يُرحب بحرص السودان على الالتزام بمعايير القانون الدولي

رحبت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، بحرص حكومة السودان على مواصلة مجهوداتها في مجال منع الإفلات من العقاب، وترقية معايير حقوق الإنسان، والالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة، أكدت - خلال لقائها بوزير خارجية السودان السفير علي الصادق، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية لبرامج المفوضية السامية للاجئين - تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع السلطات المعنية بالسودان، وأشارت إلى أهمية مواصلة عمل المكتب القطري للمفوضية عبر مقره المؤقت بورتسودان.

وأوضحت الخارجية السودانية أن وزير الخارجية استعرض - خلال اللقاء - موقف بلاده من مشروع القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان ووصفه بالخطوة التي تتجاهل الأولويات الراهنة بالسودان والقفز فوقها، وكذلك تتجاهل تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الوزير استعرض الأوضاع الراهنة بالسودان خاصة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وخروقات وانتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما شرح مجهودات السودان نحو ترقية وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة، لافتا إلى مهام واختصاصات لجنة التحقيق في جرائم الحرب ومجهودات المؤسسات المعنية الأخرى في مجالات حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب.