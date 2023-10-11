ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 8 فلسطينيين جراء القصف في غزة وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين أحدهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والآخر في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت مصادر في القطاع أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال أربعة شهداء من تحت أنقاض منزل بمنطقة الخربة جنوب رفح.

وأفاد شهود بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة دير البلح أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وكثفت المدفعية الإسرائيلية من هجماتها خلال الساعات الماضية على المناطق المحاذية للسياج الفاصل.

وفي الضفة الغربية، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابود شمال غرب رام الله، فيما أصيب شاب ثالث بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع مستوطنين في بلدة عرابة جنوب جنين.

ads
الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة رفح
ads