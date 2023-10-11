استشهاد 8 فلسطينيين جراء القصف في غزة وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين أحدهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والآخر في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت مصادر في القطاع أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال أربعة شهداء من تحت أنقاض منزل بمنطقة الخربة جنوب رفح.

وأفاد شهود بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة دير البلح أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وكثفت المدفعية الإسرائيلية من هجماتها خلال الساعات الماضية على المناطق المحاذية للسياج الفاصل.

وفي الضفة الغربية، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابود شمال غرب رام الله، فيما أصيب شاب ثالث بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع مستوطنين في بلدة عرابة جنوب جنين.