اللواء خالد بيومي العربي يحصل على درجة الدكتوراه من كلية القادة والأركان

الأربعاء 11/أكتوبر/2023 - 11:17 م

حصل اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي على درجه الدكتوره بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية القادرة والأركان عن رسالته “التوزان الاستراتيجي المصري للقرن الأفريقي”.



تكونت لجنة المناقشة من دكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسه بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور وئام السيد عثمان أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، والدكتور محمود السعيد محمود أستاذ الإحصاء بكليه الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الله سيد هدية أستاذ متفرغ العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة بورسعيد.

تناولت الرسالة رؤية الأمن الإقليمي المصري، والتوزان الاستراتيجي المصري للقرن الأفريقي.