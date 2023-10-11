سفير روسيا بإسرائيل يؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية عاجلة

أكد السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم "الأربعاء"، ضرورة إطلاق عملية مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل، بشكل عاجل.

وقال فيكتوروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من الضروري التحرك بشكل عاجل نحو إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة؛ تكون شاملة وتسوي جميع القضايا التي ظلت دون حل حتى يومنا هذا".

وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، موضحًا: "أنه من الضروري وقف العنف وإراقة الدماء وضبط النفس، ومن الضروري قمع المشاعر؛ فالعواطف مشتعلة لدى الجانبين. ومن الواضح للجميع تمامًا أنه من الضروري التحول إلى محادثات واسعة النطاق من أجل تحقيق السلام".

وأكد أنه لابد من تسوية القضية الفلسطينية؛ اعتمادا على حل الدولتين ووفقا للقرارات وقرارات الأمم المتحدة المعروفة، واتفاقيات أوسلو ومدريد السابقة، ومبادرة السلام العربية وغيرها.

وأشار فيكتوروف إلى أن روسيا "تحافظ على التفاعل مع الجانبين المتنازعين وكذلك مع الدول الأخرى في المنطقة".. وأضاف: "نخطط لبذل الجهود ذات الصلة في المحافل الدولية أيضًا".

وصرح السفير الروسي - في وقت سابق - بأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط،م وضحًا أنه من المستحيل تحقيق سلام مستقر في الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يعتبر أحد أطول الصراعات في تاريخنا الحديث.

وأوضح أيضًا أنه ليست هناك حاجة حاليًا لإجلاء موظفي السفارة الروسية من إسرائيل، لكن الموظفين يستعدون لإجلاء محتمل.