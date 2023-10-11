باحثة بالمركز المصري للفكر: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الوضع بغزة

قالت شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تلعب دورا رئيسيا دائما في أي حل سوف تتوصل إليه الأطراف الدولية، سواء في إرسال المساعدات أو التوصل للتهدئة.

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر الوحيدة القادرة على لعب دور الوسيط النزيه الذي يمكنه كسب ثقة جميع الأطراف سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

وتابعت أن مصر ستعمل جاهدة على احتواء الأمور قبل أن يتطور الصراع إلى حرب إقليمية، أو تتسع رقعة الصراع، وقتها ستكون التداعيات شديدة الخطورة وستؤثر على المصالح الدولية، ولن يمكن احتواء الموقف يسهولة بعدها.