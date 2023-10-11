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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد الطاهري للمصريين: "علموا أولادكم أن إسرائيل دولة احتلال.. ومصر الشقيقة الكبرى للعرب"

الإعلامي والكاتب
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري
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وجه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رسالة إلى مشاهدي برنامجه "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قبل انتهاء حلقة اليوم.

وقال الطاهري: "علموا أولادكم أن إسرائيل دولة إحتلال وأن الحق فلسطيني وأن الله ينحاز إلى الحق، علموا أولادكم أنهم أبناء وطن عظيم وأن مصر كانت ومازالت وستظل هي السند والشقيقة الكبرى لكل العرب".

وأضاف الإعلامي والكاتب الصحفي: "علموا أولادكم أن سيناء رويت بدماء المصريين ومازالت أرضها خصبة وطاهرة بدماء 3 آلاف شهيد راحوا حتى نعيش .. وسيناء يا بتاعة المصريين يا نموت كلنا، انتهت حلقتنا ونراكم الأسبوع المقبل وإن شاء الله تنتهي الحرب، ونسأل الله اللطف بأهلنا".

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الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري كلام في السياسة قناة اكسترا نيوز
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