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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المتحدث باسم الكرملين: زيلينسكي "يزعج" الجميع في الولايات المتحدة وأوروبا

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب للغاية، وبدأ يزعج أوروبا والولايات المتحدة، وهو يشعر بذلك ويبدأ في الارتباك والهلع.

وقال بيسكوف إن زيلينسكي في موقف صعب للغاية. وهذا واضح. أولا، بدأ يشعر أنه مصدر إزعاج. لقد بدأ يشعر بأنه يسبب الإزعاج للجميع في أمريكا وأوروبا.

وأضاف أن الناس في أوروبا والولايات المتحدة يطرحون الأسئلة، على ماذا ينفق هذا الرجل أموالنا، إذا كانت أوكرانيا مشهورة بأنها مجرد واحة للفساد على وجه الأرض.

وأكد بيسكوف أن لا أحد هناك يعجبه هذا الأمر.

وأشار إلى أن الاستياء من زيلينسكي سوف يزداد. إنه يشعر بذلك، ويبدأ في الهرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجشع المهني لديه بدأ في الظهور، حيث يتساءل زيلينسكي عن سبب إرسال الأسلحة التي خصصت له إلى إسرائيل.

وصرح السيناتور الأمريكي جوش هاولي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت سابق أنه بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، يجب أن تستلم إسرائيل كل الأموال المخصصة أصلا لأوكرانيا.

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الكرملين دميتري بيسكوف أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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