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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأحد.. القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور أسرته

الفنان الراحل محمود
الفنان الراحل محمود ياسين
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ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق ١٥ أكتوبر الجاري، بالمسرح القومي بالعتبة.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين، عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام "كلارينت"، ومصطفى سعيد "كلارينت"، ورنا نوفل آلة "الفلوت".

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

يقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

 

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