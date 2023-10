انعقاد الدورة التدريبية الأولى للقبالة بكلية التمريض جامعة المنصورة

انعقدت الدورة الاولي للقبالة علي هامش المؤتمر الدولي الخامس لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد Women's Empowerment and Equality as a cornerstone for Women's Health بالتعاون مع الجمعية الطبية البريطانية و كوكبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنصورة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة و إشراف الدكتورة امينه النمر عميد كلية التمريض رئيس المؤتمر، الدكتورة ناهد قنديل وكيل الكليه للدراسات العليا نائب رئيس المؤتمر والدكتورة حنان السيد محمد رئيس قسم تمريض صحة المرأه والتوليد مقرر المؤتمر، الدكتورة ایمان احمد فاضل سكرتير المؤتمر و الدكتورة ايناس صبري منظم الدورة.

فيما بدأت فعاليات الدورة التدريبية يوم الاتنين الماضى الموافق 9 اكتوبر 2023 وقام المدربون مس ماريتسا كلارك قابلة بانجلترا وبروفسيور احمد مصطفي طبيب التوليد بمستشفي ورستر بالولايات المتحدة بتدريب المتدربين علي abdominal examination

كما شرح كل ما يتعلق بالرعاية بالسيدة الحامل Antenatal care والفرق بين القابلة والممرضة واهم موضوعات التثقيف الصحي التي ينبغي معرفتها من قبل السيدة اثناء فترة حملها و ما بعد الولادة.

وكان للدورة جانب نظرى تم بقاعة المؤتمرات وجانب عملي قام به المتدربون بمعمل النسا بالكلية حيث أثني المتدربين علي المحتوي العلمي للدورة.

والجدير بالذكر ستستمر الدورة لمدة اربع ايام لاستكمالها مع المشاركين من ممرضات كشك الولادة واعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بالكلية والجامعات المختلفة.

