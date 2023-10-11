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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إسكندر يناشد المصريين في إيطاليا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين في ايطاليا
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ناشد الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الشعب المصري المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة. 

 وأكد إسكندر أنه مع القيادة المصرية التى قامت بالقضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة وإنشاء شبكات طرق تربط القاهرة وضواحيها والمحافظات الكبرى وضواحيها.
والقضاء على فيروس سي الذى كان يمثل كابوسا للمصريين وفى طريقه لاستكمال مشروعات عملاقة فى استصلاح الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال احتفالية اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة آدوك لحماية المستهلك والذى سيستفاد المصريين المتواجدين على الأراضي الايطالية من الخدمات المتعددة التى ستقدمها لهم المؤسسة  وتضمن حماية كافة حقوق العاملين المصريين، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة لهم، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، حماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك ومنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق، تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع، حماية المستهلك من خلال مكافحة الغش التجاري بكافة انواعه، بالإضافة إلى تلقّيها شكاوى المستهلكين ضد الشركات بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وإنترنت  والتحقق فى الشكاوى والعمل علي فض النزاعات بين المستهلكين والشركات ومحاولة حلها ودياً ما أمكن ذلك ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقًا للقوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلكين المصرىين العاملين في إيطاليا.

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اتحاد العمال المصريين في ايطاليا الانتخابات الرئاسية القادمة بروتوكول تعاون عيسى اسكندر
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