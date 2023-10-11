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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا وديا غدا

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

بدأ المران بتدريبات بدنية وجمل تكتيكية ثم تقسيمة و التسديد على المرمي وضربات الترجيح  ، و شارك في المران جميع اللاعبين الـ٢٥ المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

حضر المران الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة و ورئيس البعثة  و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب .

 

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البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر يختتم استعداداته ودية زامبيا
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