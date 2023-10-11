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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وتحذير للسكان بالذهاب إلى الملاجئ

قصف المقاومة الفلسطينية
قصف المقاومة الفلسطينية بشمال إسرائيل
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دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجهت سكان المستوطنات الشمالية بضرورة الذهاب إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات مُسيرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري حاليًا تقييمًا للوضع الأمني في مبنى الأركان العامة (الكرياه) في تل أبيب.

وأفادت القناة الـ 13 باحتمال تسلل عناصر مُسلحة من الشمال (لبنان) في اتجاه إسرائيل. وذكرت صحيفة "إنتل تايمز" العبرية أن سربًا من الطائرات بدون طيار أو قوات "كوماندوز" بطائرات شراعية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في اتجاه الجليل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن مطاردة جوية تجرى لطائرات مسيرة تسببت من لبنان صوب المستوطنات الشمالية. 

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إسرائيل المستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
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