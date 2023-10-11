الخارجية الفلسطينية تستنفر سفاراتها وبعثاتها لفضح جرائم الاحتلال ووقف العدوان المدمر على غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها استنفرت طواقمها منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي، وأعلنت عن حالة الطوارئ في السلك الدبلوماسي الفلسطيني سواء في مقر الوزارة أو في جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طلب من سفارات دولة فلسطين، العمل على مدار الساعة، ورفع حالة التأهب لبذل أقصى الجهود في إطلاق أوسع حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي يومي، باتجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جرائم الاحتلال ومظاهر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، بما في ذلك تزويد جميع الجهات الدولية برسائل متطابقة وتقارير متواصلة توثق كل جريمة بالصوت والصورة.

وأوضحت الوزارة أن المالكي يقوم بسلسلة اتصالات مع نظرائه على المستوى الدولي وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء والأصدقاء، مطالبا بحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها فورا وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.