درة بوشوشة رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة في الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية

أعلن أيام قرطاج السينمائية عن اختيار المنتجة درة بوشوشة رئيسة للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة في دورتها الرابعة والثلاثين وتقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

تشكل أيام قرطاج السينمائية محطة رئيسية في مسيرة درة بوشوشة، فقد بدأت وهي شابة يافعة شغوفة بعالم السينما متطوعة في المهرجان ثم تدرجت في مهامها إلى أن تولت إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات (2008، 2010 و2014).

منحت درة بوشوشة أيام قرطاج السينمائية في دورتها الخامسة والعشرين (2014) أبعادا جديدة فأصبحت موعدا سنويا وأسست في الدورة نفسها ورشة "تكميل" لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة وهي نسخة حديثة لورشة المشاريع، التي أسستها في المهرجان سنة 1992 كما أطلقت في دورة 2014 فعالية "أيام قرطاج السينمائية في الجهات".

درة بوشوشة اسم راسخ في عالم الإنتاج العربي والإفريقي والدولي ساهمت في إشعاع السينما التونسية عبر شركتها "نوماديس" ورشة "كتابة الجنوب" مدافعة في خياراتها عن السينما المستقلة العربية والإفريقية وهي كذلك واحدة من بين أهم داعمي صناع الأفلام الشباب وسينما المرأة جنوب المتوسط.

وقد تولت درة بوشوشة سنة 2010 رئاسة "صندوق الجنوب" وهو مؤسسة فرنسية لدعم الإنتاج السينمائي في بلدان الجنوب وفي سنة 2012 تولت صندوق دعم سينماءات العالم التابع للمركز الوطني للسينما بفرنسا وفي سنة 2015 حصلت على وسام القادة للفنون والآداب للجمهورية الفرنسية كما تم انتخابها سنة 2017 عضو دائم في لجنة سيني مارت التابعة لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.

أنتجت درة بوشوشة أفلاما تونسية وشاركت في إنتاج أفلام عربية وأجنبية، نافست في أهم المهرجانات السينمائية منها "صبرية" (1997) للمخرج عبد الرحمن سيساكو في مهرجان فانيسيا السينمائي الدولي، "بركات" للمخرجة جميلة الصحراوي والمتوج في الدورة العشرين لمهرجان "فيسباكو" (2007) ودرة بوشوشة هي "مكتشفة" لعدد من صناع الأفلام في تونس من بينهم رجاء العماري في "الستار الأحمر"، "الدواحة"،"ربيع تونس" و"جسد غريب" ومحمد بن عطية، الذي أنتجت وشاركت في إنتاج كل أفلامه ومنها فيلمه الروائي الطويل الأول "نحبك هادي" الحائز على جائزتي أفضل عمل أول والدب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي الدولي (2016) فيما تم اختيار أفلامه اللاحقة في مهرجان كان السينمائي ومهرجان فينيسا السينمائي.

درة بوشوشة خريجة جامعة السوربون (أدب انقليزي) حاضرة لأكثر من أربعة عقود في المشهد السينمائي الدولي من خلال أفلامها، مشاركاتها في الندوات الفكرية والدروس المتخصصة في صناعة الأفلام وفي لجان تحكيم أهم المهرجانات السينمائية، فكانت في عضوية لجنة تحكيم مهرجان برلين 2017، وانضمت لعضوية جوائز الأوسكار سنة 2018 وتولت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان فيسباكو(2023) كما تم اختيارها عرّابة "مصنع السينما" في دورته الخامسة عشرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2023.

في الدورة الرابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، تعود درة بوشوشة لمهرجان "فارق" في مسيرتها وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.