توثيقًا لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.. أبرز جرائم الإسرائيليين قبل ظهور حماس

ظهرت حركة حماس في ديسمبر عام 1987 كنوع من المقاومة المسلحة بعد الانتفاضة الأولى التي حدثت في الفترة من 1987 وحتى 1994 ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر الكيان المحتل للعالم أنه يواجه إرهابيين وليس مقاومة مسلحة ويبرر قتله للمدنيين على أن حركة حماس تستخدمهم كدروع بشرية وهذا عار تمامًا من الصحة فجرائم الاحتلال ظهرت قبل حتى قيام دولة إسرائيل، وفيما يلي أبرز الجرائم التي قام بها الاحتلال قبل ظهور حركة حماس.

في عام ١٩٤٧ قامت عصابة الهاغاناه الصهيونية بقتل ٦٠ شهيد في بيوتهم معظمهم نساء وأطفال في قرية بلد الشيخ الفلسطينية، وبعدها بعام في ١٩٤٨ قامت مجموعتا الإرجون وشتيرن الصهيونيتان في قرية دير ياسين الفلسطينية بقتل مايقرب من ٢٥٠ ل ٣٥٠ شهيد عزل معظمهم نساء وأطفال وفي نفس العام قام جيش الاحتلال بقتل ٦٠ شهيد مدني من النساء والأطفال بقرية أبو شوشة.

وبعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأسبوع عام ١٩٤٨ قام جيش الاحتلال بقتل أكتر من ٢٠٠ شهيد بقرية الطنطورة، أما في عام ١٩٥٣ قام جيش الاحتلال بقتل ٦٩ شهيد فلسطيني بقرية قبيا وبعدها بسنة قتلوا ٧٠ شهيد في قرية قلقيلية.

وفي عام ١٩٥٦ حرس حدود قوات الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل ٤٩ شهيد مدني فلسطيني عزل منهم ٢٣ طفل في كفر قاسم وفي نفس السنة في خان يونس قتلوا ٢٧٥ شهيد أما في عام ١٩٦٧ في تل الزعتر قام الاحتلال بقتل 3000 شهيد فلسطيني.

وفي عام ١٩٨٢ في مخيمي صابرا وشاتيلا قتل الاحتلال أعداد تتراوح بين 750 و3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين.