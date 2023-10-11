نائب محافظ دمياط يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق المراكز التكنولوجية.. صور

الأربعاء 11/أكتوبر/2023 - 09:35 م

تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق المراكز التكنولوجية وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية بنطاق المحافظة بشكل يومي وذلك لتقديم الخدمات بجودة وفاعلية للمواطنين.

وتقدم المراكز التكنولوجية أكثر من 80 خدمة، مما ساهم في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، حيث تشمل هذه الخدمات على طلبات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء والهدم والتعلية، وتراخيص المحال العامة، والإشغالات، والإعلانات، وطلبات إفادة ومعاينة، وتصريح الحفر، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية، وشهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية وتقديمها للمواطنين بكفاءة وفاعلية وذلك لتحقيق معايير الحوكمة، كما يتم متابعة الخدمات المقدمة من خلال بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتيح تقديم 48 خدمة متنوعة، وذلك بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وتأتى هذه المتابعة حتى يشعر المواطن بالرضاء الكامل عن الخدمات المقدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق في إنجاز الخدمة.