قناة "‏CBC" تنظم حفلًا لتكريم الإعلامي عمرو خليل

أقامت قناة "CBC"، والعاملين بالقناة، حفلًا لتكريم الإعلامي عمرو خليل وذلك بحضور الكاتب الصحفي بشير حسن؛ وذلك بعد انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية بعد تقديم آخر حلقات برنامجه "من مصر" أمس الثلاثاء.

شارك في حفل التكريم، الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج "مانشيت" علي قناة ‏CBC.

وهنأ الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة ‏CBC، الإعلامي عمرو خليل على انتقاله إلى قناة "القاهرة الإخبارية"، متمنيًا له خالص التوفيق في تجربته الجديدة بقناة القاهرة.

ومن المقرر أن يقدم عمرو برنامجًا على شاشة القاهرة الإخبارية خلال الفترة المقبلة.