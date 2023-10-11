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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 39 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني في 7 محافظات

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

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الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الخدمات المتكاملة
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